محافظة قنا تنفي تسرب الغاز الطبيعي بقريتي جراجوس والجمالية

نفت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، ما تردد ببعض صفحات موقع فيسبوك، بتسريب غاز طبيعي بقريتي الجمالية وجراجوس بمركز قوص جنوبي المحافظة.

وقال بيان صادر عن محافظة قنا، إنه لا صحة تماما لوجود تسرب بالغاز على مستوى قرى مركز قوص، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فور متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، أجرت فحصا للبلاغ، وعلى الفور تم تحريك فرق الانتشار السريع بشركة الغاز والمرور على تلك المناطق باستخدام أجهزة الكشف عن التسريبات، وتأكد عدم وجود أي تسريب للغاز بها.

وتناشد محافظة قنا، المواطنين بتوخي الحذر في نشر وتداول المعلومات المغلوطة خاصة التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحري الدقة وتقصي الحقائق والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، لعدم إثارة الذعر والخوف بين المواطنين.