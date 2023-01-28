متحدث الوزراء: الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، يبعث برسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، ويؤكد وجود نظرة مستقبلية مستقرة للأوضاع في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح»، معقبًا: «هناك صعوبات نعترف كلنا بها، لكن الخطة التي قام بها البنك المركزي والحكومة؛ لمعالجة الاختلالات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بدأت تؤتي ثمارها».



وأشار إلى أن تراكم البضائع في الموانئ، إحدى المشكلات المزمنة التي عانت منها الدولة في الفترة الماضية، لافتًا إلى الإعلان عن حلها بشكل نهائي، اليوم السبت.



وأوضح متحدث الوزراء، أن حجم السلع والبضائع الموجودة في الجمارك الآن، يعادل الكم الطبيعي المتواجد في فترات ما قبل الأزمة العالمية، قائلًا إن قيمتها الإجمالية كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.



وذكر أن قيمة البضائع الموجودة حاليًا في الموانئ نحو 4 مليارات دولار أو أقل، مؤكدًا أن «البضائع تخرج بانتظام الآن، كما أن الإفراجات تسير بشكل جيد».



ولفت إلى أن المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين، مضيفًا: «معدل جيد بالمقارنة بوقت الأزمة، يتيح للمصانع التخطيط للمستقبل، لكن أثره على الأسواق يستغرق بعض الوقت».



واستطرد أن «الوقت الذي تراكمت فيه البضائع بالموانئ، وتوفير المواد الخام للمصانع، امتد لعدة أشهر»، مختتمًا: «وجدنا حلًا للمشكلة المزمنة والإفراجات تسير، وأثره سيكون بانخفاض الأسعار تدريجيًا، لأن الوفرة في المعروض من المواد الخام، يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل».



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.



وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.