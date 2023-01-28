وزير التجارة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال المنعقد بالعاصمة الغانية اكرا

ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، بالعاصمة الغانية «اكرا».



وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم، ضم الوفد المصري، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا والمستشار تجاري، أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.



وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في إطار القمة والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلاً عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الافارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الاعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.



كما شارك المهندس احمد سمير ايضاً بجلسة الخطوات المستقبلية والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وصولاً للتكامل الاقتصادي الإفريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في إفريقيا.