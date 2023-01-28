إصابة 7 أشخاص جراء حريق شب في مسكن غربي ألمانيا

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أُصِيْب سبعة أشخاص بينهم طفل في حريق شب في مسكن في مدينة هيمر غربي ألمانيا.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحريق شب في الطابق العلوي من المنزل قبل ظهر اليوم السبت لسبب غير معروف بعد. وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال أربعة مصابين وهم طفل في الرابعة من عمره ووالدته - 41 عاما، وامرأة - 71 عاما، ورجل- 47 عاما.

ولم يدل المتحدث بمعلومات دقيقة عن مدى خطورة الإصابات لكنه ذكر أن كل المصابين الأربعة تم نقلهم إلى مستشفيات في المناطق المحيطة.

ولم يؤكد المتحدث صحة تقارير لعدة وسائل إعلام أعلنت عن وجود خطورة على حياة بعض المصابين. واستعانت قوات الإنقاذ في العملية بمروحية.

وتابع المتحدث أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات الإطفاء أثناء العملية.

وذكر المتحدث أن الطابق العلوي احترق تماما وأن المنزل لم يعد صالحا للسكن بسبب أعمال الإطفاء، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث.