رئيس حزب المؤتمر الهندي يعرب عن حزنه إزاء تحطم طائرتين مقاتلتين

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أعرب رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي ماليكارجون خارجي، اليوم السبت، عن حزنه إزاء حادث تحطم طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، متمنيا الشفاء العاجل للطيارين المصابين.

وقال خارجي، إنه شعر بالفزع لدى سماع نبأ التحطم المؤسف للطائرتين المقاتلتين التابعتين لسلاح الجو الهندي، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

وتحطمت طائرتان مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الهندي سوخوي 30 إم كيه 1وميراج 2000، خلال مهمة تدريبية روتينية في منطقة مورينا بولاية ماديا براديش الهندية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل طيار واحد.