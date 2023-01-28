أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، عن ضبطها 4.5 طن من الكوكايين، على متن سفينة شحن ترفع ‏علم توغو، قادمة من أمريكا اللاتينية، وتم اعتراضها قبالة جزر الكناري.‏



وقالت الشرطة في بيان، إن سفينة "أوريون 5"، التي تنقل الماشية من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، كانت تحت المراقبة لأكثر من عامين، وخضعت سابقا للفحص والتفتيش، "لكن لم يتم العثور على أي مخدرات على متنها، على الرغم من وجود أدلة كافية".



ولفتت الشرطة الإسبانية إلى أنها نجحت أخيرا في تحديد مكان الكوكايين في سفينة "أوريون 5"، يوم الثلاثاء الماضي، وهو حاوية تستخدم لإطعام الماشية.





🚩Intervenido en Canarias un carguero con 4.500 kilos de cocaína procedente de #Colombia



🚩Operación conjunta con la Agencia Tributaria



🚩 El ‘Orión V’ ha sido interceptado por parte del buque ‘Fulmar’ de Vigilancia Aduanera



🚩Detenidos los 28 tripulantes del carguero pic.twitter.com/C5iTTlCNyN — Policía Nacional (@policia) January 28, 2023





وكانت الشرطة الإسبانية قد ضبطت نفس كمية الكوكايين في سفينة "بلوم"، وهي مماثلة لسفينة "أوريون 5"، التي تم اعتراضها في منتصف شهر يناير الجاري.