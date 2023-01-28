نجلاء بدر: دراستي للسيناريو تحدد المشاهد التي تحتاج مكياج

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لا تحب وضع مكياج خلال التمثيل، موضحة أنها تدرس السيناريو الذي تمثله لتحديد المشاهد المناسبة التي تحتاج إلى مكياج.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، أنه ليس شرطا أن تضع الفنانة مكياج بصورة دائمة، كما أنها تتسم بالواقعية حتى في الأدوار التمثيلية.

وأشارت إلى أن بعض الفنانات تأقلمن على وضع المكياج أثناء العمل، معلقة: "ده مش عيب.. لكن دي مدارس، وكل فنانة لها وجه نظر".

وكشفت نجلاء بدر، عن نوع الفاكهة المفضلة لديها، حيث أنها من عشاق الموز، كما أنها تحب أن يناديها الأشخاص باسم "نوجي" تخليدا لقطتها التي عاشت معها 17 عاما قبل أن تنفق بسبب المرض.

وأشارت إلى أنها تكره الاستماع إلى أغاني النكد، موضحة أن أغنية المطرب عبد الباسط حمودة «دا مكانا وحتة في حتة تانية» واخدة روحها، وفق تعبيرها.