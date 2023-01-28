سفارة روسيا بواشنطن تدعو الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن محاولة التدخل فى الشؤون الداخلية الروسية

دعت السفارة الروسية في واشنطن، الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بعد أن أدانت وزارة الخارجية الأمريكية حكم محكمة مدينة موسكو بإغلاق مجموعة "موسكو هلسنكي" لحقوق الإنسان.



وجاء في بيان صادر عن السفارة الروسية، ونقلته اليوم السبت، وكالة سبوتنيك: "لقد لاحظنا بيانًا آخر معاديًا لروسيا صادرًا عن الإدارة الأمريكية، هذه المرة يتعلق بأمر محكمة مدينة موسكو بتصفية مجموعة موسكو هلسنكي، وكذلك فيما يتعلق بتصنيف منظمات المجتمع المدني الأخرى على أنها غير مرغوب فيها".



ودعت السفارة الروسية المسؤولين الأمريكيين إلى "التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة".



وشددت السفارة على ضرورة أن تهتم واشنطن بأوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بدلاً من اتهام الدول الأخرى بإهمال الحريات الديمقراطية.



كانت وزارة العدل الروسية قد قالت، خلال محاكمة في موسكو يوم الأربعاء الماضي، إن مجموعة موسكو هلسنكي انتهكت ميثاقها من خلال العمل خارج العاصمة.



وكشفت مراجعة للمجموعة، وهي واحدة من أقدم مجموعات حقوق الإنسان في روسيا، في نوفمبر الماضي، أن المنظمة عقدت 11 فعالية خارج موسكو بين عامي 2019 و2021.



فيما ادعت المجموعة بأن التدقيق قد تم بشكل غير قانوني. وواجهت المنظمة الحقوقية الوزارة يوم الأربعاء في محاولة أخيرة لتأجيل المحاكمة، لكن محكمة محلية في موسكو رفضت الدعوى. وقضت محكمة مدينة موسكو يوم الأربعاء بإغلاق المجموعة.



ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم في بيان أمس الجمعة.