قالت الفنانة التونسية دارين حداد، إنها قضت فترة طويلة من حياتها في العمل كمضيفة في الطيران التونسي قبل تحولها إلى التمثيل، مؤكدة أن حبها للتمثيل لم يتوقف خلال رحلة عملها السابقة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر فضائية «سي بي سي»، أن انتقالها إلى القاهرة كان بهدف دراسة التمثيل، لكنها واجهت بعض الصعوبات تتعلق بمكان الجامعة وصعوبة التنقل إليها، ومن ثم اضطرت إلى الدراسة في إحدى ورش التمثيل مع أحد أساتذة العاملين بنفس الجامعة السابقة، لافتة إلى استمرار فترة دراستها مدة عامين.

ولفتت إلى أن أول أعمالها الفنية جمعها مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» ثم فيلم «الفيل الأزرق»، و «فيرتيجو»، مشيرة إلى أن جميع الأعمال السابقة؛ جاءت عبر ورشة التمثيل.

وعن آخر أعمالها ودورها في فيلم «جروب الماميز » مع الفنانة يسرا اللوزي والفنان محمد ثروت، قالت إنها تقمصت شخصية الأم التي عملت كانت تعمل كمذيعة شهيرة؛ وتقاعدت عن العمل بناء على طلب زوجها.

وأشارت إلى سيطرة شعور الندم والضيق على حالتها النفسية، عقب تقاعدها عن العمل فترة طويلة، ومن ثم انعكس هذا الشعور على تربية الأطفال؛ والذي تمثل في رفضها لأي مشاعر بالحنين اتجاه أطفالها والغضب إيذاء سماع كلمة «مامي» من الأطفال.