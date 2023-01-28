حزب الله: عملية القدس كشفت هشاشة أمن إسرائيل

أشاد "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، بالعملية التي نفذّها الفلسطيني خيري علقم في القدس، معتبراً أنها كشفت هشاشة أمن إسرائيل.

وأشاد حزب الله بالعملية "الاستشهادية البطولية" التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقم في القدس المحتلة، وأدّت إلى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيل وجريح".

واعتبرا أن "هذه العملية الشجاعة أربكت العدو، وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه".

وأعرب "عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء وتأييده المطلق لكل الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني".

ورأى "حزب الله"، أنّ "هذه العملية ردّ فعل سريع وحاسم وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين".

وأدان الحزب بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية، ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين.

وأدّت تلك المجزرة إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تُبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفّذها الشهيد علقم وسائر العمليات التي تُنفّذها المقاومة الفلسطينية".

وبارك حزب الله للشعب الفلسطيني "وكلّ فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية"، معتبراً أنّ "بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزّها الآتي".

وكان الفلسطيني خيري علقم قد نفّذ عملية في مدينة القدس أمس الجمعة، وأطلق النار من مسدس حربي في حي استيطاني ما أدى إلى مقتل 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرين.