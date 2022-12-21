طالبان تحرم الطالبات الأفغانيات من التسجيل لاختبارت الالتحاق بالجامعة

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حظرت وزارة التعليم العالي الأفغانية، التي تديرها طالبان على الطالبات في البلاد التسجيل لأداء اختبار دخول الجامعة لعام 2023.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن هذا كان بحسب خطاب تم إرساله إلى الجامعات الخاصة ومعاهد التعليم العالي.

وينص الخطاب على أن الطالبات لا يمكنهن الالتحاق بالجامعات حتى "إشعار آخر".

وأكد مسؤولون بوزارة التعليم العالي الخطاب والتقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت لاحق.

ومنذ عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس أصبحت أفغانستان الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تحرم النساء من التعليم.

وفي البداية، حظرت طالبان تعليم الفتيات في سن المراهقة من دخول المدارس بعد الصف السادس. وتم مؤخرا تعليق التعليم الجامعي للنساء حتى إشعار آخر. وأشارت طالبان إلى ما زعمت أنه انتهاك لقواعد الزي الإسلامي والتعليم المختلط في قرار منعها للنساء من الدراسة في الجامعات.

كما رفضت منظمة "التعاون الإسلامي" مزاعم طالبان بأنها تعامل النساء والفتيات في أفغانستان، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.