 رئيس هيئة الاستثمار: عملية تأسيس الشركات ستكون مميكنة بالكامل أبريل المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس هيئة الاستثمار: عملية تأسيس الشركات ستكون مميكنة بالكامل أبريل المقبل

سارة حمزة
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 1:54 م

قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار: "نعمل على وضع خطط استثمارية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن الميكنة على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هيبة، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التي عقد اليوم تحت شعار "الصناعة والاستثمار ابدا انطلق"، أنه مع أبريل المقبل سيكون هناك ميكنة كاملة لعملية تأسيس الشركات حيث لا تستغرق أكثر من 48 ساعة، كما أنه يجري العمل على أن إصدر الرخص الذهبية للمستثمرين لا تستغرق سوى 20 يوما.

كما أنه يتم العمل على حل مشاكل المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء فتم حل ما يقرب من 80 مشكلة للمستثمرين خلال الفترة الماضية دون التصعيد واللجوء إلى إجراءات قانونية، ونستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي الوصول بمشاكل المستثمرين إلى أقل مستوى ممكن.

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