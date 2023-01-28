 صحيفة: بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة لكن بعد انسحاب القوات الروسية - بوابة الشروق
السبت 28 يناير 2023 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

صحيفة: بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة لكن بعد انسحاب القوات الروسية

وكالات
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 4:41 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 4:41 م
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية.

وذكرت صحيفة "تلجراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك