صحيفة: بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة لكن بعد انسحاب القوات الروسية

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية.



وذكرت صحيفة "تلجراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.



وأضافت الصحيفة، أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.