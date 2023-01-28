توفيت سيدة بالعقد السابع من عمرها؛ نتيجة وقوعها أسفل عجلات قطار بيلا - كفر الشيخ، في أثناء عبورها شريط السكة الحديدية بمدينة بيلا.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن وقسم شرطة بندر بيلا، يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة بيلا، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار، في أثناء مرورها من معبر غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من منطقة المقابر بمدينة بيلا، وتوفيت في الحال.

وبانتقال ضباط قسم شرطة بيلا، إلى موقع البلاغ تبين مصرع السيدة فاطمة يوسف السيد شرف الدين، 65 عاما، تقيم بقرية الشرقاوية التابعة لمركز شرطة بيلا؛ ليجري نقلها عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة بيلا، وجار العرض على جهات التحقيق.