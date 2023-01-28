السوداني يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والإرهاب ومجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والمصرفي.

وبارك السوداني، خلال اجتماعه اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية ناصر بوريطة، على إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق بعد سنوات من إغلاقها، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على تطوير مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة.

ونقل الوزير المغربي تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس الوزراء العراقي، ورغبته في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر.

وبحسب البيان فإن اللقاء شهد التأكيد على إستئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المُنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين المغرب والعراق.