ساوثهامبتون يفوز على بلاكبول في كأس إنجلترا

فاز ساوثهامبتون على ضيفه بلاكبول 2 /1، اليوم السبت، ليتأهل إلى الدور الخامس (دور الستة عشر) ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكر ةالقدم.

وتقدم ساوثهمبتون عن طريق رومان بيرود في الدقيقة 22، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 67 سجل شارلي باتينو هدف بلاكبول الوحيد.

وضمن منافسات الدور الرابع، فاز بريستول سيتي على ضيفه وست بروميتش 3 / صفر، فيما سيتم اللجوء إلى مباراة إعادة لحسم مصير خمس مباريات، بعدما تعادل فولهام وساندرلاند، وشيفيلد وينزداي وضيفه فيلتوود تاون بنتيجة 1/1، فيما تعادل بلاكبيرن روفرز وضيفه برمنجهام سيتي 2 /2، ولوتون تاون مع ضيفه جريمبسي تاون بنفس النتيجة.