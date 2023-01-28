مسار إجباري تشعل أجواء تونس في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

وضعت فرقة مسار إجباري، بصمتها الغنائية، في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، في حفل شهد عودتها للعاصمة التونسية بعد غياب 5 سنوات.

وألهبت مسار إجباري أجواء تونس الباردة بحفل غنائي حمل لافتة كامل العدد حتى قبل موعده بأيام، حيث شهد تقديمها رحلة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل قدمت خلالها ما يزيد عن 20 أغنية، من بينها (نهايات الحكاوي، وشيروفوبيا، وأنا هويت، وكانت هتفرق في الوداع).

ووجهت مسار إجباري تحيتها الحضور في مستهل الحفل بكلمات "يا تونس وحشتونا يعيشكم برشا".. لتجسيد مدى اشتياق الفرقة للجمهور التونسي بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات منذ آخر حفلاتها.

وقررت مسار إجباري تعويض الجماهير التونسية عن الفراق الطويل بتقديم العرض الحي الأول لأغنيتين من ألبومها الجديد، "نص الحاجات" و"بقيت غريب"، مع إعلانها عن مفاجأة تحضيرها لأغنية جديدة خلال أيام.

وشهدت تونس طوفانا موسيقيا من التجارب الغنائية المحلية والعربية والعالمية خلال أسبوع المهرجان بمشاركة أكثر من 30 عرضا موسيقيا تم اختيارها من أصل 97 عرضا تقدموا للمشاركة في النسخة الثامنة لهذا العام، التي تأتي تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني، من بينها عروض دولية كبرى مثل فرقة جدل من الأردن ومغني الراب السوري بوكلثوم والفرقة البحرينية مجاز.