توتر شديد يسود سجون الاحتلال عقب التنكيل بالأسرى

أعلن مكتب إعلام الأسرى إن وحدة القمع "المتسادا" التابعة لسجون الاحتلال اقتحمت قسم 8 (الخيام) في سجن النقب الصحراوي، مشيرًا إلى حالة من التوتر الشديد تسوده.



بدورها، ذكرت وزارة الأسرى والمحررين أن أجواء متوترة تسود سجون "مجدو وعوفر والنقب" منذ صباح اليوم بعد اقتحامها من قوات القمع التابعة لإدارة السجون، ونقل عشرات الأسرى للعزل الإنفرادي، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وأوضحت أن القوات المقتحمة أطلقت وابلًا من قنابل الغاز على غرف الأسرى بسجن "مجدو" ونقلت العشرات منهم للعزل الانفرادي.



كما خرج الأسرى في سجني "عوفر "قسم 9" وسجن النقب" من غرفهم بالقوة واعتدت عليهم وأجبرتهم على إغلاق قسمي 27،28 بسجن النقب.



وحذرت من تعرض الأسرى داخل السجون لعملية انتقام من الاحتلال إثر الأوضاع الجارية في القدس.