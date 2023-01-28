ارتفاع أسعار الوقود في سنغافورة مجددا بعد انخفاض لفترة قصيرة

رفعت محطات الوقود في الصين الأسعار مجددا، باستثناء شركتين، ليتم إلغاء تخفيض الأسعار الذى استمر لفترة قصيرة قبل عطلة السنة الصينية الجديدة مباشرة، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكرت مبادرة "فيول كاكي"، المعنية برصد أسعار الوقود التي تديرها جمعية المستهلكين في سنغافورة، أن شركات كالتكس وإسو وشل رفعت سعر لتر الوقود بواقع خمس سنتات، فيما اتخذت كالتكس الخطوة الأولى يوم الأربعاء الماضي.

وعدلت شركتا "سينوبيك" و "إس بي سي" المملوكتان للصين الأسعار صباح أمس الجمعة.

وجاء ارتفاع السعر لدى استقرار سعر خام برنت القياسي بين 85 و 88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر، لكنه انخفض بواقع 50 سنتا عن المستويات المرتفعة التي وصل لها في منتصف 2022.

وقال أونج إينج تونج، المستشار المتمرس في مجال الوقود: "في ظل تسارع زيادة أعداد السيارات الكهربائية في الصين، بات احتمال توفر فائض في الوقود في البلاد وشيكا".