إرجاء استئناف الرحلات الدولية في مطار أوكلاند بنيوزيلندا

تسببت الأمطار الغزيرة في إرجاء استئناف الرحلات الدولية بأكبر مطار في نيوزيلندا اليوم السبت، بعد تضرر "عناصر مهمة" في البنية التحتية.



وسجل مطار "أوكلاند" رقما قياسيا لمنسوب مياه الأمطار، الذي بلغ 249 ملليمترا(9.8 بوصة)، في الساعات الـ24 الماضية، مما أجبر المحطات الدولية والمحلية لوقف رحلاتها، بعد ظهر أمس الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وفيما تم استئناف الخدمات المحلية، من غير المحتمل أن تكون هناك أي رحلات مغادرة دولية، قبل الساعة الخامسة صباح غد الأحد، بالتوقيت المحلي، وسيتم تأجيل وصول الرحلات، حتى الساعة السابعة صباحا.



وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم واعتبر شخص آخر في عداد المفقودين، بسبب هطول أمطار غزيرة على أكبر مدينة في نيوزيلندا.



وتم الإعلان عن حالة طوارئ، بمختلف أنحاء مدينة "أوكلاند"، التي يقطنها حوالي 1.6 مليون شخص، وذكرت إدارة الطوارئ في المدينة اليوم السبت أن ارتفاع منسوب مياه الأمطار بلغ 265 ملليمترا في أجزاء من المدينة، الليلة الماضية.



وتوجه رئيس الوزراء، كريس هيبكنز إلى المدينة، اليوم ، حيث أكد أن أولويته هي ضمان أمن سكان مدينة "أوكلاند".



وأضاف "من الواضح أنها ستكون مهمة تنظيف كبيرة".