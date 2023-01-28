قومي المرأة ينظم ندوة عن دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي بمعرض الكتاب

يشارك المجلس القومي للمرأة، بفعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، بتنظيم ندوة تحت عنوان "دور المرأة فى بناء الوعي الثقافي والأخلاقي" يلقيها الدكتور سعد الدين الدين الهلالي، عضو المجلس القومي للمرأة وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر بحضور أعضاء المجلس ولجانه، بجانب الجمهور من رواد المعرض الراغبين بالمشاركة في الندوة.

وتعقد الندوة غدا السبت بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاعة الدولية ببلازا 2، حيث يحاور خلالها الدكتور سعد الدين الهلالي الإعلامي أحمد سالم.

وكان المجلس القومي للمرأة، أعلن في وقت سابق عن مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 والذي يقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصرمعا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ويشارك في الدورة الحالية 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.