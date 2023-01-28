حماس: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق والعالم أمام اختبار حقيقي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، لافتًا إلى أن المواجهة لن تبقى داخل السجون.

وأكد «هنية» في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني لن «يترك أبناءه الأسرى وحدهم، في مواجهة اعتداءات سلطات السجون بحقهم».

ودعا قادة العالم والشعوب الحرة إلى التدخل، لوقف جرائم وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، وحكومة اليمين الفاشي، مؤكداً أن «العالم أمام اختبار حقيقي».

وأشار إلى أن «عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى، تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة، وفي سياق أجندة متفق عليها في حكومة بنيامين نتنياهو ويقودها بن غفير، والتي عبر عنها بمواقفه خلال الأيام الماضية».

وأوضح أن «بن غفير عبر عن سياسته الجديدة من خلال تكريمه لقاتل الطفل الشهيد (محمد علي) في شعفاط، وإشادته بقتل أبناء شعب فلسطين في جنين (شمال الضفة)، وقمعه لجماهير الشعب التي استقبلت الأسيرين البطلين كريم وماهر يونس بعد تحررهم من الأسر، وقضائهم 40 عاما في سجون الاحتلال».

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت ٢٨ يناير الجاري، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة ٢٧ يناير، والذي أودى بحياة ٧ أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكل فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.