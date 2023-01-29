شركة الطيران البريطانية «فلايبي» توقف خدماتها وتلغي جميع الرحلات

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أوقفت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" خدماتها وتم إلغاء جميع الرحلات حسبما ذكرت السلطات.

وأعلنت النبأ هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة ودعت العملاء الذين حجزوا رحلات طيران من شركة "فلايبي" إلى عدم التوجه إلى المطارات، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم السبت.

وظهرت ثلاث رحلات طيران مبكرة من بلفاست ورحلتان من برمنجهام ورحلتان من أمستردام عبر موقع "فلايبي" الإلكتروني لرصد حالة الطيران مباشرة في الساعة 0500 صباحا باعتبارها "ستغادر حسب الجدول".

لكن هيئة الطيران المدني دعت حاملي التذاكر إلى التحقق من موقعها للحصول على أحدث المعلومات.

وقال بول سميث مدير شؤون المستهلكين في هيئة الطيران المدني: "دائما ما يبعث إخضاع شركة طيران للإشراف الإداري أي الافلاس على الحزن ونعلم أن قرار (فلايبي) بوقف الخدمات سيكون محزنا لجميع موظفيها وعملائها".