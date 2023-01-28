مقتل طيار في تحطم طائرتين مقاتلتين بالهند

تحطمت طائرتان مقاتلتان في الخطوط الأمامية لسلاح الجو الهندي، خلال مهمة تدريبية في منطقة مورينا بولاية ماديا براديش الهندية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل طيار واحد، وذلك في حادث مأسوى ونادر من نوعه، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

وقال خبراء عسكريون، إنه من المحتمل أن تكون المقاتلة من طراز (سوخوي -30 إم كيه أي) الروسية الصنع، والمقاتلة من طراز (ميراج) 2000 فرنسية الصنع، قد اصطدمتا ببعضهما البعض في الجو.

وبحسب التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب سلاح الجو االهندي.

وقال مسؤولون هنود إنه تم التعرف على هوية قائد الطائرة الميراج المتوفى، وهو قائد الجناح هانومانث راو ساراثي، مضيفين أنه تم إصدار أوامر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث.