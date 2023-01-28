إعادة فتح سفارة المغرب بالعراق بعد إغلاقها 6 سنوات

افتتح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، السفارة المغربية في العاصمة بغداد.



وكان الوزيران أكدا خلال مباحثات معمقة عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية، أن خطوة مملكة المغرب افتتاح سفارتها في بغداد ستكون منطلقا لشراكة تتناسب مع حجم العلاقات بين الجانبين، بحسب وكالة الانباء العراقية.



وفي فبراير 2016، أعلن المغرب إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، عازياً ذلك إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.



وحاول المغرب والعراق إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.