الإمارات تدين عملية القدس وتعزي إسرائيل: عمل إرهابي وإجرامي

أدانت دولة الإمارات بشدة ما سمته "الهجوم الإرهابي" الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، على حد قول البيان.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وفق تعبيرها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفتح شاب فلسطيني، النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، بحسب شرطة الاحتلال ومسعفين.

وجاء هذا الهجوم ردا على مجرزة ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الخميس في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة.