تحقق شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية في اختفاء رجل سعودي (30 عاما)، فجر أمس الجمعة، في أحد الشوارع الشهيرة وسط المدينة.



ووفقا لشرطة كليفلاند، فقد تلقت بلاغا عند الساعة العاشرة صباح الجمعة من أصدقاء المفقود، مشيرين إلى أن صديقهم اختفى عند الساعة 2:30 فجرا، وباءت كل محاولاتهم للبحث عنه بالفشل.



وقال تقرير الشرطة، إن الشخص المفقود كان بصحبة أصدقائه قبل دقائق من اختفائه، حيث كانوا يسيرون سويا في أحد الشوارع بوسط المدينة، لكنه ابتعد عنهم قليلا، ولم يروه منذ تلك اللحظة رغم محاولاتهم البحث عنه.



وبحسب الشرطة، فإن المفقود قَدم من السعودية في زيارة لبعض أصدقائه ولا يتحدث اللغة الإنجليزية.



تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من مقتل الطالب السعوجي المبتعث الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الطالب المغدور يبلغ من العمر 25 عاما، ووفقا للشرطة، فقد عثر على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري، مصابا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه، في حين أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاما) من كولومبوس، جورجيا.