نتنياهو: اجتماع للكابينت يسبق اتخاذ إجراءات ردا على هجوم القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته في وقت متأخر من يوم الجمعة لموقع عملية القدس، إنه سيبدأ مشاوراته وسيجمع الكابينت الأمني قبل أن يعلن عن عدة خطوات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن نتنياهو غادر مقر قيادة الشرطة من دون الإجابة عن باقي أسئلة الصحفيين.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن وصول رئيس الحكومة نتنياهو بشكل فوري إلى مكان العملية، هو حدث استثنائي لا يتكرر.

وأفاد موقع "i24 News" الإسرائيلي في نسخته العربية، بأنه وفي أعقاب العملية الدامية في القدس والتي وقعت بالقرب كنيس في حي النبي يعقوب، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا خاصا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، فإن الوزير يتلقى المعلومات والتقارير العملياتية بصورة متواصلة من قوات الأمن، ومن المتوقع أن يجري قريبا تقييما أمنيا خاصا مع رئيس هيئة الأركان، ورئيس الشاباك، وقوات الأمن الأخرى.

وأشار البيان إلى أن جالانت بطريق عودته من الولايات المتحدة بعد مشاركته هناك في حفل لحفيده.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.