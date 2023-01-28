فرج عامر: سموحة تعاقد مع ثلاثي الأهلي مجانا

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كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بعض تفاصيل التعاقد مع ثلاثي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أشار عامر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إلى أن سموحة استعار الثلاثي حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي بدون مقابل.

أوضح "حسام حسن انضم معارا 6 أشهر، وزياد طارق لموسم ونصف، ومحمد مغربي 6 أشهر مع إمكانية التمديد للموسم المقبل بمليون جنيه".

أشار "سموحة سيتكفل برواتب اللاعبين الثلاثة، وقد وافق اللاعبون على خفض الرواتب التي كان سيحصلون عليها مع الأهلي".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "نخطط لضم لاعب رابع من الأهلي، ولم نحسم عودة محمود شبانة للزمالك، كما تعاقدنا مع محمد الصباحي في صفقة انتقال حر، قادما من الاتحاد السكندري".