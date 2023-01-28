مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يتهم واشنطن بالضلوع في قصف مستشفى لوجانسك

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، ضلوع واشنطن المباشر في جريمة قصف قوات كييف مستشفى بلدة نوفو آيدار بلوجانسك، ومقتل 14 شخصا في هذا الاعتداء.



وقال بوليانسكي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن هذه جريمة حرب شنيعة أخرى ترتكبها قوات كييف، مشيرا إلى أن 14 مدنيا قتلوا في المستشفى بصواريخ قدمتها الولايات المتحدة.



وأضاف: "إن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن أهداف الضربات التي تتم باستخدام راجمات "هيمارس" الأمريكية "متفق عليها مع واشنطن، مما يجعل الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذه الجرائم".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن قوات كييف قصفت عمدا مستشفى ببلدة نوفو آيدار بلوجانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24، في جريمة حرب جديدة لكييف.



وقالت وزارة الدفاع إن "تأثير الصواريخ ذات الرؤوس الحربية شديدة الانفجار أدى إلى مقتل 14 وإصابة 24 مريضا وموظفا طبيا بالمستشفى".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه كان هناك أخصائيين صحيين مدنيين وعسكريين كانوا يقدمون العلاج الطبي للمدنيين المحليين وأفراد الخدمة في مستشفى نوفويدار منذ عدة أشهر.



وتابعت أن جميع المصابين في الهجوم الصاروخي الأوكراني على مستشفى المقاطعة في نوفويدار يتلقون العلاج، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة كل من شارك في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها وتقديمهم للعدالة.