مجلس أعمال فورد يخشى على العمل في أوروبا بسبب تخفيضات مخطط لها في الوظائف

دعا مجلس الأعمال بمصانع شركة فورد في ألمانيا، الإدارة، إلى إعادة النظر في التخفيضات المخطط لها في عدد العاملين، خوفا على أعمال شركة صناعة السيارات الأمريكية في أوروبا.



وقال رئيس مجلس الأعمال في مصانع فورد، بنيامين جروشكا، في كولونيا اليوم السبت، إن نقل أنشطة التطوير المركزية إلى الولايات المتحدة سيهدد قطاع سيارات الركاب في فورد بأكمله في أوروبا.



وأوضح أن السيارات المطورة في الولايات المتحدة لن تباع أيضا في أوروبا بسبب اختلاف احتياجات العملاء.



وقال المجلس إنه إذا لم يتم تطوير السيارات في أوروبا، فستكون هذه "بداية النهاية بشكل عام"، بعد أن تبين أن فورد تخطط لخفض 3200 وظيفة في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في ألمانيا.



وأخبر مجلس الأعمال الموظفين بالتخفيضات المخطط لها بعد أن علم ممثلو الموظفين بها في اجتماع داخلي للجنة المجلس. ولم تعلق إدارة فورد علنا على الخطة.



ولدى شركة صناعة السيارات الأمريكية حاليا حوالي 14 ألف موظف في كولونيا، حيث يعمل حوالي 3800 شخص حاليا في تطوير المنتجات، ويمكن إلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة، وفقا للمجلس.



وفي الوقت نفسه يمكن إلغاء 700 وظيفة إدارية.