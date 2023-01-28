 الأقصر تشهد تدريب تنمية مهارات القيادة لمديري ووكلاء مدارس التعليم الفني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأقصر تشهد تدريب تنمية مهارات القيادة لمديري ووكلاء مدارس التعليم الفني

محمد راشد
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 9:07 م

شهدت الأقصر، اليوم السبت، انطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي "أساسيات القيادة"والذي يستهدف مديري ووكلاء مدارس التعليم الفني بمحافظات الأقصر، والبحيرة والمنيا وأسيوط.

واطمأن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على سير التدريب بشكل جيد، ورحب بالمدربين والمتدربين، مشيرا إلى أن التدريب مقدم من مشروع قوى عاملة مصر مستمر حتى 1 فبراير ويهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى المتدربين.

وأضاف خالد أن المشروع إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية في سوق العمل المصري، ما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.


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