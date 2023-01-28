ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية.



ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصص في الاتجار بالمخدرات وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة (ديرب نجم، والزقازيق) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامب.



وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي) ومديرية أمن الشرقية، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة تم شن حملة مكبرة أسفرت عن:



وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزته (18 طربة حشيش، وسيارة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وسلاح أبيض).



وضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو، وبندقية خرطوش، وسيارة، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، و2 سلاح أبيض).



وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته (5 طرب حشيش، وسيارة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و2 سلاح أبيض).



وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ165 ألف جنيه تقريبا.



ويأتي ذلك ضمن الاهتمام بمواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة؛ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع في براثن المخدرات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.