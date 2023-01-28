 تحذيرات إسرائيلية من عمليات انتقامية لمتطرفين ضد فلسطينيين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
السبت 28 يناير 2023 3:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

تحذيرات إسرائيلية من عمليات انتقامية لمتطرفين ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

أحمد علاء
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 3:34 م
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المنظومة الأمنية حذرت من قيام متطرفين بعمل انتقامي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة مستوطنين اثنين إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوطنين يشتكون انعدام الأمن في مدينة القدس المحتلة رغم انتشار قوات الشرطة في كل مكان.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، إن القائد العام للشرطة قررت نشر وحدة يمام بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة للاستجابة العاجلة.

ويمام عبارة عن وحدات كوماندوز من شرطة الاحتلال في مؤشر على تدهور الأوضاع في القدس وضواحيها والمناطق المتاخمة لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك