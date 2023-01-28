سيناتور روسي: الغرب مصمم على المواجهة المباشرة مع روسيا

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن "الغرب مصمم على المواجهة المباشرة مع روسيا".

وأضاف بوشكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "الجنون الذي يسود الغرب الآن -على حد وصفه- يشبه الجنون الذي استحوذ على أوروبا عشية الحرب العالمية الأولى، عندما كانت الأطراف تسعى جاهدة للصراع مع بعضها البعض، والآن هم مصممون على مواجهة روسيا، وصرحوا بشكل علني بأنهم في حالة حرب معها".

وأضاف: "أن الناتو يتحرك بأقصى سرعة نحو صراع عسكري مباشر مع روسيا، متجاهلا كل قيود وحدود الدعم العسكري لأوكرانيا التي فرضها الحلف على نفسه سابقا".

وتابع: "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال قبل 6 أشهر إن توريد الدبابات لأوكرانيا سيفضي "لحرب عالمية ثالثة"، والآن بالنسبة لإدارته، فإن القرار بشأن الدبابات هو مرحلة تم المرور بها، والآن يبحث "الناتو" عن توريد الطائرات المقاتلة إلى كييف".

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت سابقا إرسال دبابات القتال الرئيسية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى بالقيام بذلك.