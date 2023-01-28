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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 24 11

بنها 23 12

دمنهور 23 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 24 13

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 23 12

نخل 21 7

كاترين 20 5

الطور 26 15

طابا 23 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 22 7

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 14

سفاجا 26 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 18

حلايب 25 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 14

الفيوم 25 11

بني سويف 25 10

المنيا 26 10

أسيوط 28 11

سوهاج 29 12

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 30 15

الوادي الجديد 30 10

أبوسمبل 29 12