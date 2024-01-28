حماس: حريصون على الوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إنها حريصة على الوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وقال عضو المكتب السياسي لـ(حماس)، حسام بدران، في تصريح نشرته الحركة عبر موقعها الإلكتروني، إن "الحركة حريصة على الوصول لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، لكن رئيس حكومة الاحتلال هو من يريد استمرار الحرب".

وأضاف: "يواصل نتنياهو الكذب وهو يدرك تماماً أن هدف القضاء على حماس أمر مستحيل، لكن لديه مصالحه الشخصية التي تتقدم على كل شيء".

وتابع أن "نتنياهو يشكل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة والعالم، وهو يسعى لإطالة أمد الحرب لأسباب شخصية وسياسية وإرضاء لرغباته".

ولفت إلى أن "مطلب مغادرة قيادات حركة حماس في غزة غير وارد وينافي العقل، والاحتلال هو من عليه أن يغادر".

وذكر أن حركته حريصة على الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، "لكن المشكلة في الاحتلال الذي يمنع ذلك".