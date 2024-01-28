أوكرانيا: قوات الدفاع تصد نحو 50 هجوما روسيا في 6 اتجاهات

صدت قوات الدفاع الأوكرانية 49 هجوما روسيا في ستة اتجاهات وسبعة هجمات إضافية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو خلال اليوم.

جاء هذا الإعلان من جانب هيئة الأركان العامة الأوكرانية على موقع فيسبوك في السادسة مساء اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأفادت الهيئة بأنه بشكل إجمالي، وقع 61 اشتباكا على الجبهة اليوم الأحد. وأشارت إلى أن موقف العمليات في شرق وجنوب البلاد لا يزال صعبا.

وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ وضربتين جويتين، فضلا عن 51 هجوما من عدة أنظمة لإطلاق الصواريخ على مواقع لقوات الدفاع ومناطق مأهولة بالسكان. وقالت إن هجمات القوات الروسية أسفرت عن خسائر وإصابات بين المدنيين، وكذلك تدمير وحدوث أضرار لمباني سكنية خاصة ومؤسسة تعليمية وغيرها من البنية التحتية المدنية.