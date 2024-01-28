أسامة كمال عن إعلان استئناف الحوار الوطني: أتمنى مناقشات اقتصادية في دوائر أضيق

علق الإعلامي أسامة كمال، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف فعاليات الحوار في المرحلة الثانية مع التركيز في بدايته على تناول عميق وشامل للأوضاع الاقتصادية.



وقال كمال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، إنه يتمنى أن تكون المناقشات الاقتصادية في دوائر أضيق.

وأضاف أنه لا توجد رفاهية الوقت للحديث بشكل موسع عن الاقتصاد، وذلك مقارنة بقضايا مجتمعية وسياسية وديمقراطية كونها قضايا ليست ضاغطة.

وأشار إلى أنّ الشأن الاقتصادي ضاغط وعاجل يتطلب أن تكون دوائره أصغر، وتضم خبراء من مختلف التوجهات.

وأوضح أن الوصول لنتائج سريعة يتطلب التحرك على مستوى أضيق في المناقشات التي سيتم إجراؤها.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.