وزير في طالبان: لا حدود رسمية بين أفغانستان وباكستان

ذكر وزير الحدود والشئون القبلية في حركة طالبان، نور الله نوري، أنه ليس هناك "أي حدود رسمية" بين أفغانستان وباكستان.

جاء ذلك، في بيان أدلى به، خلال زيارته إلى معبر "تورخام"، تحدث فيها عن وضع الحدود بين البلدين، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد نوري، أن أفغانستان ليس لديها أي حدود، معترف بها رسميا مع باكستان، وبدلا من ذلك، يوجد "خط افتراضي" بين البلدين.

وفي مقطع فيديو نشره، ألقى نوري الضوء على الحاجة إلى توضيح، فيما يتعلق بترسيم الحدود، مؤكدا غياب "نقطة صفر محددة".

وتلقي تصريحات نوري الضوء على التوترات المستمرة، التي تنشأ أحيانا، على طول هذا الخط الافتراضي وجهود سلطات طالبان لإدارة وتسوية هذه الصراعات.

وقبل هذا التصريح، شهد البلدان إغلاقا طويلا لجميع المعابر المشتركة أمام مركبات الشحن، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة للتجار والمستثمرين.

وتلفت زيارة نوري وتصريحاته، الانتباه للتعقدات فيما يتعلق بقضية الحدود في المنطقة والحاجة إلى تسوية دبلوماسية.