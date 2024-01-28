عضو ببرلمان جنوب إفريقيا: مستمرون في قضيتنا ضد إسرائيل

قالت البرلمانية خديجة براون، عضوة حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا، إنّ بلادها سعيدة بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي صدرت أمس الأول الجمعة، مؤكدة: «سنستمر في القضية، ولازالت هناك احتمالات بإصدار حكم يتعلق بارتكاب إبادة جماعية».



وأضافت براون، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الأحد: «من المهم أن نتعامل مع القضية بالتوثيق الذي طُلب من المحكمة والتوصل إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».



وتابعت: «أنا مؤمنة بأن جنوب إفريقيا؛ شعبا وحكومة ومنظمات، تعمل بتضامن اجتماعي ونحاسب إسرائيل، لأنها يجب أن تتحمل مسئولية أفعالها وسنراقب أفعالهم خلال الفترة المقبلة، ومن المهم أيضا العمل على إنفاذ وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهناك بعض الدول التي تقلل منها وتبرر بحماس وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا».



وأكملت: «إسرائيل يجب أن تقدم خلال شهر تقريرها حول ما يحدث، فقد مررنا بالفصل العنصري من قبل، وهناك بعض الدول التي تعاني من الاحتلال، ونريد التعامل مع هذه الأمور بحزم وأن نكون صامدين في معركتنا».





وعقدت محكمة العدل الدولية أمس الأول الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقررت المحكمة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.



وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.



كما قررت المحكمة أن على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.



وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، فضلًا عن تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.