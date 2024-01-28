 إبراهيم محلب وعصام شرف يفتتحان المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة - بوابة الشروق
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إبراهيم محلب وعصام شرف يفتتحان المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

محمد علاء
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 1:30 م
افتتح الدكتور إبراهيم محلب والدكتور عصام شرف، رئيسا الوزراء السابقين، المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يناير، تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي".

وتجول محلب وشرف، رفقة الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، بين أجنحة الشركات والهيئات المشاركة، المصرية والسعودية.

واستمع الحضور إلى عروض من ممثلي الشركات والهيئات المشاركة، التي تضمنت أحدث أدوات الصيانة والتشغيل.

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