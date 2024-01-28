التعاون الإسلامي: تعليق تمويل الأونروا يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أسفها لقرار العديد من الدول، التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرته عقابا جماعيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها، اليوم الأحد، هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي.

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة "من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها، على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة."

يشار إلى أن إيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا قد أوقفت تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته (حماس) على إسرائيل.

وأشارت أونروا إلى أنها أنهت عقودها مع عدد من موظفيها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في الهجوم، مضيفة أنه تحقق أيضا في مزاعم عن ضلوع العديد من موظفيها في الهجوم.