ألمانيا: حزب يميني يأمل في الفوز برئاسة دائرة ثانية بشرق البلاد بعد تحقيقه ذلك العام الماضي

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يأمل حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض في الفوز برئاسة المجلس المحلي لدائرة بولاية تورينجن بشرق ألمانيا، ليحظى بذلك بهذا المركز للمرة الثانية على مستوى ألمانيا، بعد فوزه برئاسة دائرة بالولاية ذاتها العام الماضي.

ومن المقرر أن يواجه مرشح حزب البديل أوفه تروم ومرشح الحزب المسيحي الديمقراطي كريستيان هرجوت بعضهما البعض في جولة الإعادة في دائرة زاله-أورلا بشرق الولاية صباح اليوم الأحد.

وكان تروم حصل على 7ر45% من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى قبل أسبوعين، فيما حصل مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي على 3ر33%.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). ويحق لنحو 66 ألف شخص المشاركة في الانتخابات بهذه الدائرة.

يشار إلى أن دائرة "زاله-أورلا" ذات الطابع الريفي تقع في جنوب شرق ولاية تورينجن على الحدود مع ولايتي بافاريا وسكسونيا.

وبحسب بيانات المكاتب المحلية للإحصاء، فإن هذه الدائرة تنتمي لعشر مقاطعات لديها أدنى رواتب للعاملين على مستوى ألمانيا.

وكان روبرت زسلمان من حزب البديل استطاع الفوز برئاسة دائرة زونيبرج بولاية تورينجن أيضا في وقت سابق العام الماضي.