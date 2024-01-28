أكد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، أن منتخب مصر أفضل من الكونغو الديمقراطية فنيا وتاريخيا، ولا تشعر بغياب أي لاعب في الوقت الحالي.

قال حسام حسن عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" منتخب مصر من الفترات القليلة التي يمتلك فيها لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز، لا تشعر بغياب لاعب عندما يصاب، مثل محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر، هناك بدائل والناس لا تشعر بالقلق مثل أبو جبل وصبحي والشناوي".

أضاف حسام حسن:" طبيعي بالاعبين الموجودين وروح اللاعب المصري مع كل الاحترام والتقدير للمنافس القوي جدا، لكننا أعلى من الكونغو فنيا وتاريخيا، لو قارنا بين مصر والكونغو كلاعبين.. نحن أفضل".

أشار حسام حسن:" حصلنا على 3 نقاط من المجموعة، لكنهم كانوا سبب تواجدنا في حتة تانية بمواجهة الكونغو، كان من الممكن أن نفوز ونأخذ النقاط كاملة وحينها نجد أنفسنا في منطقة ثانية ونواجه خصم صعب مثلما حدث مع منتخب المغرب بمواجهة جنوب أفريقيا".

أتم حسام حسن:" كل الحذر من منتخب الكونغو لأنه فريق مجتهد ولكنه ليس بقدرة مصر".