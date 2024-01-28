ألمانيا: عمال بناء يعثرون على 700 قنبلة صغيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية

اكتشف عمال بناء في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا أثناء أعمال حفر، مئات من القنابل الصغيرة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما ذكرت الشرطة في بلدة تورجاو شمال شرق مدينة لايبتسيج اليوم الأحد.



وأوضحت الشرطة أن بعض هذه القنابل تم اكتشافه أول أمس الجمعة وعندها تم استدعاء خبراء متخصصين في تفكيك القنابل. وبعد ذلك، تم اكتشاف المزيد من القنابل، مما أدى إلى الوصول بالعدد الإجمالي لهذه القنابل إلى ما يقرب من 700 قنبلة. وفي أعقاب ذلك، تم نقل هذه القنابل بعيدا تمهيدا للتخلص منها عن طريق الفنيين المختصين.



يذكر أن هذه القنابل تعرف بالألمانية بـ "فورف جراناته"/قنابل رمي/ وهي قنابل صغيرة يتم إطلاقها من مسدس إطلاق قذائف أو ما شابهه. وجرت العادة أن يعثر عمال بناء في ألمانيا على قنابل غير منفجرة أثناء أعمال الحفر.