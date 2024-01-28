إنسووي يقود هجوم غينيا الاستوائية في التشكيل الرسمي لمواجهة غينيا بأمم إفريقيا

أعلن خوان ميتشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده، لمواجهة غينيا في السابعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

منتخب غينيا الاستوائية تأهل للدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى، متفوقًا على كوت ديفوار ونيجيريا، فيما تأهل منتخب غينيا في المركز الثالث من المجموعة الثالثة ضمن أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث.

ويدخل منتخب غينيا الاستوائية مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو، استيبان أوبيانج أوبونو، ساؤول كوكو وباسيليو ندونج.

خط الوسط: فيديريكو بيكورو، بابلو جانيت، إيفان سلفادور، جانيك بويلا وجوزيه ماشين.

الهجوم: إيميليو إنسووي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره الكونغو الديمقراطية، والتي تقام في العاشرة من مساء اليوم.