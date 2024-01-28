نيتيش كومار يعود للتجمع الوطني الديمقراطي ويؤدي اليمين كرئيس لوزراء ولاية بيهار للمرة التاسعة

أدى رئيس حزب جاناتا دال (يونيتد)، نيتيش كومار، اليوم الأحد، اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ولاية بيهار للمرة التاسعة، مسجلا رقما قياسيا، بعد تحول دراماتيكي في موقفه، حيث تخلى عن حزب ماهاجاثباندان وكتلة "الهند" المعارضة وشكل حكومة جديدة مع حزب بهاراتيا جاناتا، الذي كان قد تخلى عنه منذ أقل من 18 شهرا.

وذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا أن كومار أدي اليمين أمام حاكم ولاية بيهار راجيندرا أرليكار في قصر راج بهافان بحضور قادة رفيعي المستوى ومن بينهم الرئيس الوطني لحزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا، وذلك بعد ساعات من استقالته من منصبه، قائلا إن "الأمور لم تكن تسير بشكل جيد" بالنسبة له في التحالف الكبير وكتلة المعارضة.

وكان سامرات تشودري ورئيس البرلمان السابق فيجاي كومار سينها – وهما من قادة حزب بهاراتيا جاناتا، من بين الذين أدوا اليمين الدستورية. وتم تعيين الاثنين كنائبين لرئيس الوزراء.