 القومي للمرأة بدمياط ينظم ورشة عمل تطبيقية على فن التفصيل والخياطة - بوابة الشروق
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القومي للمرأة بدمياط ينظم ورشة عمل تطبيقية على فن التفصيل والخياطة

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 11:59 م

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشة عمل تطبيقية على فن التفصيل والخياطة، بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، لمجموعة متدربات جديدة، وبحضور عدد من السيدات.

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة بدمياط، اليوم الأحد، أن التدريب تم على طريقة تفصيل إسدال الصلاة بطريقة بسيطة للمبتدئين، تمهيدًا لتكون نواة لفتح مشروع صغير، مشيرًا إلى أن هذا النشاط سيستمر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حتى يتم التدريب على طرق بسيطة مختلفة من المنتجات الأساسية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف مروه نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

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