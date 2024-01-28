اليابان: ينبغي الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل تدابير لمنع الإبادة الجماعية

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قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا في بيان أمس السبت، إنه "يجب الامتثال" للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل تدابير لمنع الإبادة الجماعية.

وأضافت كاميكاوا إن القرار، الذي صدر بشأن المعركة المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية المسلحة في قطاع غزة، "ملزم قانونا لأطراف النزاع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقالت كاميكاوا إن محكمة العدل الدولية لم تصدر حكما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأضافت كاميكاوا أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية بشكل مستمر وفعال من أجل تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.